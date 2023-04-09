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Arınç ve Gökçek listede yerlerini aldı

AK Parti'nin YSK'ye sunduğu listeye göre 27. Dönem'den 104 milletvekili yeniden aday gösterildi. Bu 181 milletvekilinin liste dışı kalması anlamına geliyor. Listede eski siyasetçilerin oğulları yerini aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 17:28, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 18:40
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Arınç ve Gökçek listede yerlerini aldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. İşte dikkat çeken isimler...

ARINÇ'IN OĞLU MANİSA'YA KAYDIRILDI
AK Parti'de önemli görevler üstlenen Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç yeniden listeye girdi ama ili değişti. Mücahit Arınç Manisa 4. Sıradan aday yapıldı.

OSMAN GÖKÇEK ANKARA ADAYI
Ankara'da 23.5 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra istifa ederek görevi bırakan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek AK Parti Ankara 2. Bölge'den 5. Sıra adayı oldu.


Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlunun aday olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Melih Gökçek, şu paylaşımı yaptı:

"Oğlum Osman Gökçek Ankara 2. Bölgeden Ak partimizden milletvekili adayı oldu. Oğlumu Ankara mv adaylığına layık gören sn Cumhurbaşkanı'mıza, genel merkez yetkililerine ve Ak Parti Ankara il yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Osman'ın hayırlı hizmetlere imza atacağına inancım tamdır."

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