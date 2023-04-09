AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi

Rahmi Doğan 15 Mart'ta, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı il Hatay olmuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. AK Parti, Doğan'ı aday göstermedi.

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