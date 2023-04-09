İnce: İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa Erdoğan seçimi alır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitinge polis kayıtlarına göre 2 bin kişi katıldığını yazdı.

İnce "10 Nisan'da siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak. Utanacaksınız, utanacak. Bu akşam saat 17.00'de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz" dedi.

Türkiye'de hem iktidar hem de muhalefet sorunu olduğunu belirten İnce, "Şimdiden başladılar. Kaybederlerse sorumlusu Muharrem İnce'ymiş... Türkiye'nin bir iktidar sorunu var. Bu iktidar gitmeli ama Türkiye'nin muhalefet sorunu da var. Bu muhalefet gitmeden bu iktidar gitmez. Bugün CHP listesinde bana kızıp, hain diyenler var. Aynaya bakın hainleri görürsünüz" diye konuştu.