Büyük Birlik Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ye verdi
Büyük Birlik Partisi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 18:35, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 18:37
Büyük Birlik Partisi (BBP) milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
Partinin Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı oldu.
BBP'nin milletvekili adaylarının tam listesine ulaşmak için tıklayın.