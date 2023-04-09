DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
CHP'de milletvekili aday listesi belli oldu. DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, CHP listelerinden 25 kişiyi milletvekili adayı gösterdi.
Partinin adayları, aday gösterildikleri iller ve sıraları şöyle:
Adana 4. Sıra Sadullah Kısacık
Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin
Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin
Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın
Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu
Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız
Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak
Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya
Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan
İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen
İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal
İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rızvanoğlu
İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz
İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu
İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen
Kahramanmaraş 2. Sıra İrfan Karatutlu
Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy
Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf
Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen
Siirt 1. Sıra Umut Dayanan
Sivas 2. Sıra Serdar İnce
Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz
Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar
Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz
Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu