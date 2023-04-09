Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı oldu

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim için hazırlanan milletvekili geçici aday listeleri YSK'ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimine Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi logo ve amblemiyle katılan Yeniden Refah Partisi de listelerini YSK'ye teslim etti.

Buna göre, Genel Başkan Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge birinci sıradan aday oldu.

Şarkıcı Davut Güloğlu ise İstanbul 1. Bölge ikinci sıradan aday gösterildi.