Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Her okula deprem yaşam odası geliyor
Her okula deprem yaşam odası geliyor
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
Ana sayfaHaberler Spor

Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör arayışlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı, Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 21:50, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 22:00
Yazdır
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

Trabzonspor'da teknik direktör adaylarının belirlendiği, bu konunun kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulmak istendiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavili takımın yaşadığı talihsiz sonuçların camiayı derinden üzdüğünün farkında olunduğu belirtildi.

"250 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI, MAYIS SONUNA DEK 250 MİLYON LİRA DAHA YAPILACAK"

Sağlıklı işleyecek bir organizasyonu ortaya çıkartmanın emek ve zaman gerektirdiğinin işaret edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için yapılan çalışmalar, geçmiş dönem borçlarının çözümü, sponsorluklar, yeni projeler ve gelecek sezona dair planlamalarımız şeklinde devam etmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, bu para (250 milyon lira), sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır. Mayıs sonuna kadar da yaklaşık 250 milyon lira daha ödeme yapılacaktır."

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTMAYI ARZULUYORUZ"

Açıklamada, futbol A takım planlaması dahilinde organizasyona uygun teknik direktör adaylarının belirlendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır.

Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz. Değerli camiamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarına desteğini sürdürmelerini, önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış teknik ekip ve oyuncu grubuyla bütün kulvarlarda yarışacak ve başarıdan başarıya koşacak bir takım göreceğini bilmesini isteriz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber