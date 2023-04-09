MSB 'TCG Anadolu'nun fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 22:18, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 22:20
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır" ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı.
TCG ANADOLU hazır!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2023
Deniz Kuvvetlerimiz hazır! 🇹🇷#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HVBBnKJclI