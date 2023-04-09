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Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar listeye giremedi

AK Parti'nin YSK'ye sunduğu aday listesine 181 mevcut milletvekili giremedi. Bu isimler arasında gündemde çokca iddialarda adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu ile Tolga Ağar da var.

Haber Giriş : 09 Nisan 2023 22:27, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 22:51
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Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar listeye giremedi

AK Parti'nin YSK'ye sunduğu milletvekili aday listesinde 27. Dönem'den 104 milletvekili yeniden aday gösterildi. 181 milletvekili ise liste dışı kaldı.

AK Parti listesine giremeyen isimlerden ikisi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar.

Bu iki ismin ortak özelliği ise, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Sedat Peker'in ifşa videolarında yer almaları oldu.

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