İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasında yer aldığı belirlenen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5 Nisan'da İzmir merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmiş ve 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheli ise aranıyor.

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