Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, 55 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Giresunspor ise 24 puanda kaldı.

Siyah beyazlılar, 39 (Penaltı) ve 45+4'te Vincent Aboubakar ve 54. dakikada Redmond'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı. Giresunspor'un tek golünü 21. dakikada Rijad Bajic kaydetti.

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