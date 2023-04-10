10 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları
10 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Esenboğa Havalimanı'nda "100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Armada AVM'de "Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi"nin açılışına katılacak.
(Ankara/17.00)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bildirecek.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"na katılacak.
(Ankara/12.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(Kayseri/16.00/İstanbul/20.30)