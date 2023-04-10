OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Kararname Yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE

İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 141

MADDE 1- 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Adıyaman il merkezi ile Çelikhan, Samsat, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ, Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksün, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri,"

MADDE 2- 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

''GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 2 nci maddenin onuncu fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikler, onuncu fıkra bakımından 7/4/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren uygulanmaya devam olunur."

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI