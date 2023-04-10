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FETÖ'nün CV arşivi Yunanistan'da

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: FETÖ'nün güncel yapılanmasında görevliyken yakalanan mahrem imam itirafçı olup önemli bilgiler verdi. Buna göre örgüt, üyelerinin kimlik bilgileri, eğitim, iş ve aile durumlarıyla örgütten beklentilerinin yer aldığı bir CV bankası oluşturdu. CV'ler Yunanistan'da yaşayan ve depocu olarak bilinen 'Ali Emre' kod adlı örgüt üyesinde bulunuyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 07:46, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 07:48
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FETÖ'nün CV arşivi Yunanistan'da

Yakalandıktan sonra itirafçı olan FETÖ'nün güncel yapılanmasında görevli bir mahrem imam, örgütün Yunanistan'daki yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Örgütün özgeçmiş (CV) bankası oluşturduğunu itiraf eden mahrem imam, FETÖ'cülere ait kimlik, aile, eğitim, izdivaç, iş ve örgütten beklenti gibi bilgilerin yer aldığı CV'lerin depocu olarak bilinen militanda saklandığını söyledi Ali Emre kod adlı FETÖ'cü ise Yunanistan'da yaşıyor.

TELEFONA VERİ YASAĞI

Yeniden yapılanma çalışmaları sıkı takibe alınan FETÖ'nün yakalanan sözde yöneticisi, Yunanistan'dak derin bir yapılanma olduğunu söyledi. Örgüt mensuplarının haberleştiği telefonlarda veri, bilgi saklamak ve bulundurmanın yasak olduğunu belirten mahrem imam, "Talimatı üst düzey yöneticiler verdi. Bu nedenle Ali Emre CV'deki saklar ve depolar. Biz de ihtiyaç halinde ona sorarız, o da bize gönderir" dedi.

SÖZDE SORUMLULAR BİLGİLERİ YOLLUYOR

Örgüte yeni kazandırılan militanlar ile eski örgüt üyeleri hakkında bilgi toplayan mahrem imam, "Doldurduğum CV'leri Cemil kod adlı Çanakkale il imamına gönderiyordum. Cemil de bu bilgileri bizim bölgemizden sorumlu depocuya gönderiyor" dedi. Aynı işlemlerin İzmir Büyük Bölgesine bağlı sorumlularca da yapıldığını anlatan itirafçı, "Bilgiler sorumlu il imamına gidiyor, onlar da arşivlenmek üzere depocuya ulaştırıyor. Bilgiye ihtiyaç duyulduğunda aynı kişiden temin edilir" ifadesini kullandı. İstihbarat ve güvenlik birimleri kod adı Ali Emre olan kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.

Firari FETÖ'cü yakalandı

ByLock kullanıcısı olan ve mahrem imam olarak sohbet hocalığı yapan Kürşat K. Adana'da yakalandı. Adana TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan eski öğretmen Kürşat K'nin saklandığı adresi tespit etti. Adrese düzenlenen baskında firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. Adreste arama yapan ekipler, 31 bin 295 lira, 2 bin 500 avro, 13 bin 835 dolar, 8 tam altın, 10 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 burma bilezik ve 2 altın kolyeyi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen Kürşat K, işlemlerin ardından tutuklandı.

Şahin Şen

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