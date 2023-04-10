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Deprem bölgesinde enkaz tozu tehlikesi: Solunum yolu hastalıkları arttı

Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ancak ortaya çıkan tozda asbest riski var. Asbest akciğer sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar hem depremzedeleri hem de bölgede görevli olanları önlem almaları konusunda uyarıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 07:59, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 07:50
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Deprem bölgesinde enkaz tozu tehlikesi: Solunum yolu hastalıkları arttı

Önce soğuk hava vurdu, sonra asbest tehlikesi başladı. Depremden sağ kurtulanlar için hayat şartları zorlaşırken solunum yolu hastalıkları yaygınlaşıyor. Deprem bölgesinde solunumsal semptomların arttığını söyleyen Çukurova Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, "Hem akut bronşit bulguları karşımıza geldi hem de astım KOAH gibi hava yolu hastalıklarına sahip kişilerin şikayetlerinin çok arttığını gördük. Zatürre olgularına sık olarak o dönemde karşılaştık ve hastane yatışlarını yapmak durumunda kaldık." dedi.

Asbest büyük tehlike

NTV'nin haberine göre; Yıkımın büyük olduğu şehirlerde yaşayanlar için asbest en büyük tehlikeler arasında. Enkaz tozu sonu kansere varabilecek hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor. Prof. Dr. İsmail Hanta, "Enkazların kaldırılma aşamasında insanlardan olabildiğince uzak yerlerin seçilmesi son derece önemli. İnsanların en azından bir maskeyle bu tozlardan korunmasını öneriyoruz. Mümkünse uygun filtreli tam yüz maskeleri kullanmaları asbest maruziyetini aza indirmek anlamında. Belki tulum giymeleri, özel gözlük kullanmaları eldiven kullanmaları ve ayakkabıları buna göre seçmeleri şeklinde önerilerde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

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