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Babalarının izinden gittiler, AK Parti'den aday oldular

Geçtiğimiz dönemlerde AK Parti'de ve TBMM'de hizmette bulunan Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Melih Gökçek'in oğulları babalarının izinden gitti. Üç isminde oğulları AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 07:56, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 07:57
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Babalarının izinden gittiler, AK Parti'den aday oldular

Seçime az bir zaman kala siyaset gündeminde hareketlilik başladı. Milletvekillerini belirlemek için partilere tanınan süre ise bugün saat 17:00'da sona erdi. Tüm partiler millet vekili adaylarını tek tek açıklarken bazı isimler dikkat çekti.

ESKİ AK PARTİ'LİLER BAYRAĞI OĞULLARINA DEVRETTİ

Geçmiş dönemde bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan isimler görevlerini oğullarına devretti.

MEHMET ALİ ŞAHİN'İN OĞLU KARABÜK'TEN ADAY

24. Dönem TBMM Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin Karabük'ten listeye girdi. Cem Şahin AK Parti Karabük 1. Sıra adayı oldu.

BÜLENT ARINÇ'IN OĞLU İKİNCİ DEFA MECLİS'E GİRMEK ÜZERE

Geçtiğimiz dönem İstanbul 3.Bölge milletvekilliği yapan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu.

OĞLU ANKARA'DAN LİSTEYEGİREN MELİH GÖKÇEK TEŞEKKÜR ETTİ

Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge beşinci sıradan milletvekili adayı oldu. Babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlunun aday olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Melih Gökçek, paylaşımında şu ifadeler yer verdi;

"Oğlum Osman Gökçek Ankara 2. Bölgeden Ak partimizden milletvekili adayı oldu. Oğlumu Ankara mv adaylığına layık gören sn Cumhurbaşkanı'mıza, genel merkez yetkililerine ve Ak Parti Ankara il yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Osman'ın hayırlı hizmetlere imza atacağına inancım tamdır.

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