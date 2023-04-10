Meteoroloji'den 15 il için uyarı - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesi günü yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da batı bölgelerde düşeceği doğu bölgelerde ise artacağı tahmininde bulunuldu.

Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde 6-8 derece artması bekleniyor.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Sarı kod uyarısı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkenin genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.