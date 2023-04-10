Mersin'de bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 08:50, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 08:51
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tarsus'ta Adana-Mersin yolu yakınlarındaki yaklaşık 28,4 hektar alanın "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilanına karar verildi.