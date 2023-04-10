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Vatandaş yüksek faize rağmen borçlanıyor

TCMB'nin ihtiyaç kredisine faiz sınırı bankalarda ortalama faizi fırlatsa da geçim sıkıntısı yaşayan vatandaş hızla ihtiyaç kredisi kullanımına geri döndü.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 09:08, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 09:09
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Vatandaş yüksek faize rağmen borçlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz sınırı vatandaşın borçlanmasında hız kesmedi. Düşen alım gücü karşısında borçlanarak geçinmeye çalışan vatandaşın, 31 Mart haftasında ihtiyaç kredi borcu bir haftada 9.7 milyar lira artarak 815 milyar lirayı aştı.

FAİZ ENGEL OLMADI

TCMB'nin 10 Mart tarihinde ihtiyaç kredisinde yüzde 18.56 olarak belirlediği örtülü faiz sınırı bankalarda oluşan ortalama faizin bir haftada 3.8 puan artışla yüzde 30.35'e yükselmesine yol açmış, bu faiz oranı ihtiyaç kredisi kullanımını ise durma noktasına getirmişti. Ancak takip eden haftalarda faizler yükselmeye devam ederek 31 Mart haftasında yüzde 32.26'ya ulaşsa da ihtiyaç kredisi kullanımında artış sürdü. Alım gücü düşen vatandaş yüksek faize rağmen kredi kullanımına devam etti. TCMB'nin örtülü faiz sınırının devreye girdiği hafta 2 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanılırken takip eden 24 Mart haftasında 10.9 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanıldı.

9.7 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

31 Mart haftasında 9.7 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşti. Vatandaşın ihtiyaç kredisi borcu toplamda ise 815.8 milyar liraya ulaştı. Toplam tüketici kredileri borcu 1.3 trilyon liraya dayanırken buna bireysel kredi kartı borçları eklendiğinde ise vatandaşın toplam borcu 1.8 trilyon lirayı aştı.

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