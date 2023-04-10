Gram altın fiyatları düşüşte

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlanırken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

İç piyasada gram altın 1242 lira, çeyrek altın 2 bin 96 lira, cumhuriyet altını 8 bin 625 liradan satılıyor.

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