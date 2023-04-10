Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Heyelan, Sarıçökek, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Abant kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

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