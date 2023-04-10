Saadet, DEVA ve Gelecek adaylarının CHP'de seçilme ihtimali nedir?
Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi adaylarının, 2018 seçimlerine göre CHP listelerinden seçilme ihtimali nedir?
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 10:26, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 10:31
Cumhuriyet Halk Partisi, 2018 Parlamento seçimlerini yüzde 22,6'lık oy oranıyla ikinci sırada tamamladı.
58 ilde toplamda 146 milletvekili çıkarmayı başardı.
Bu seçimde ise listelerinde Millet İttifakı'nın içerisinde yer alan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden isimlere yer verdi.
Bu isimlerin bazıları Diyarbakır, Erzurum, Siirt, Isparta, Rize ve Iğdır gibi CHP'nin son seçimlerde vekil çıkaramadığı yerlere konuldu.
Bazı illerde ise adaylar, bir önceki seçimlerde alınan toplam milletvekili sayısından bir fazlasına denk gelen sıralara konuldu.
Burak Abatay/BBCTürkçe