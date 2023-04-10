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'Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir'

"Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 11:29, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 11:31
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'Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir'

AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatından geçmiş bir kardeşiniz olarak edindiğim bilgi, tecrübe ve ondan aldığım güç ile peygamberler diyarı Şanlıurfa için çalışacağım. Artık vakit, Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerim için çalışma, koşma ve koşuşturma vaktidir. Kaybedecek vaktimiz yok. Yarın değil hemen şimdi diyerek işe başlıyoruz. Ya Allah, ya Bismillah. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim."

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