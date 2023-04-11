Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor." iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, fotoğrafta yer alan araçların, gün sonu Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan şirket araçları olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde: