Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 12:07, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 12:10
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 3-9 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 20 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.