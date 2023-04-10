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Borsa günü yüzde 3,40 değer kazanarak kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 18:26, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 18:26
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Borsa günü yüzde 3,40 değer kazanarak kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 167,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 55,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,31 ve holding endeksi yüzde 3,20 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,88 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleştiğini aktaran analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Analistler, veri öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 45 seviyesinde bulunan 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin veri sonrası yüzde 64'e çıktığını bildirdi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik görünüm raporu, Çin'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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