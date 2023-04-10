Cizre eski Kaymakamı Ahmet Adanur hayatını kaybetti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Eski Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, 2022 yılında yakalandığı ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

2019 yılından bu yana Trabzon Büyük Şehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan bir çocuk babası Ahmet Adanur, dün gece ikamet ettiği evinde uykusunda hayatını kaybetti.

Yaralı kurtulmuştu

Adanur, PKK'lı teröristlerin emniyet müdürlüğüne yapmış olduğu roketatarlı saldırı ve çevik kuvvet amirliğine yapılan bombalı araç saldırısından da yaralı olarak kurtulmuştu.