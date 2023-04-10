CHP'ye saldırıda ilk ifade: Sosyal medyada yayınlamak için ateş etmişler

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunduğu öğrenilmişti. Konuya ilişkin 4 şüpheli Esenyurt'ta yakalanmış, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Eylemin CHP il binasına yönelik olmadığı belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü sağ ön yolcu koltuğunda oturan şüpheli E.D.'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde, aracın tesadüfen CHP il binasının önünden ilerlediği, şüpheli E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığı belirtildi.

3 şüpheliye adli kontrol talebi

Konuya ilişkin yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler F.E.E., A.P. ile B.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ateş eden firari şüpheliye tutuklamaya yönelik yakalama talebi

Öte yandan, havaya ateş etme eylemini gerçekleştiren ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan şüpheli E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Olay sırasında araç içerisinde bulunmayan fakat gözaltında olan A.Ö. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Havaya ateş açtıkları anlar kamerada

Ayrıca, şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı.