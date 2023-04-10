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Tokatspor Başkanı Akçekaya, cezaevinde yaşamına son verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, cezaevinde yaşamına son verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 16:07, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 16:45
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Tokatspor Başkanı Akçekaya, cezaevinde yaşamına son verdi

Akçekaya, dün gece tutuklu bulunduğu İzmir'deki cezaevinde ölü bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazesi hastane morguna kaldırılan Akçekaya'nın canına kıydığı belirtildi.

- Olay

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a (69) ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz 2022'de iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cansız bedenlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılmıştı.

Olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Akçekaya, yargılama sonucunda iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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