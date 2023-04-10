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'Çiftlik Bank'ın karakutusu Osman Naim Kaya tutuklandı

Çiftlik Bank Kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 16:25, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 17:18
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"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'a getirilen Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Kaya'nın, emniyetteki ifadesinde, önceden bir tanışıklıkları bulunmayan Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Aydın ile ailesine ev ve araç alımında danışmanlık yaptığını söylediği öğrenildi.

"Danışmanlık" işleri nedeniyle komisyon adı altında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya'nın, herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü Çiftlik Bank kurulurken Uruguay'da bulunduğunu ve Paraguay'a da hiç gitmediğini iddia ettiği bildirildi.

Kaya'nın, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın ile herhangi bir şirkette ortaklığının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kaya, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Kaya "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kara para aklamak" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

75 bin 620 yıl hapis

Çiftlik Bank Kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklandı.

"Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar aldım"

Kaya'nın polise verdiği ifadesinde, Mehmet Aydın'la sosyal medyada tanıştığını ve Çiftlik Bank'la herhangi bir alakasının olmadığını söylediği ortaya çıktı. Kaya'nın ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay'a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok. Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay'daydım. Bitcoin cihazlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydın'ın insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Süreç

"Çiftlik Bank" davası kapsamında, sanık Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 2018 yılında Uruguay'da yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verilmişti.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlı 8 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye getirilmişti.

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