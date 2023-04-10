Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun özellikleri

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

TCG Anadolu'nun teslim töreninde, geminin uçuş güvertesinde, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.

- "Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli bir güç çarpanı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı gemisi olan TCG Anadolu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan gemiler içerisinde bir ilk niteliği taşıdığını söyledi.

TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli bir güç çarpanı olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, uçak gemisi vizyonunu da siz koydunuz. Savunma sanayimizin gelişmesinde zatıalinizin şahsi destekleri ve kararlılığı bizim için en büyük güç oldu. Uçak gemisi vizyonunu koyduğunuzda, Anadolu gemimizi, uçak gemisine nasıl yaklaştırabiliriz diye düşündük. Baykar firmamızın da destekleriyle önce TB2'nin TB3 versiyonu daha sonra da inşallah Kızılelma bu geminin üzerinden operasyon yapabilecek hale getirilecek ve uçak gemisine doğru adım adım giden bir yolculuğu gerçekleştirmiş olacağız.

İnşallah ileride diğer uçaklarımızı da bu hale getiririz. Bu sektör içinde en büyük güç aslında bir koordinasyon ve iş birliği. Askeri fabrika ve tersanelerimiz, devlet şirketlerimiz, vakıf şirketlerimiz, özel tersane ve fabrikalarımız, araştırma kuruluşlarımız, TÜBİTAK'ımız ve enstitüleri, üniversitelerimiz toptan bir iş birliği içinde, omuz omuza vererek çalışmakla savunma sanayimizi çok daha ileri ufuklara taşıyabileceğimize inanıyoruz."

Demir, bugün başka bir olayın da 3 tane MİLGEM sınıfı fırkateynin kaynak töreninin yapılması ve 3 geminin birden özel tersanelerde 36 ay içinde inşa edilerek hizmete girmesinin başlangıç adımlarının atılması olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayimizin katettiği mesafelerde sizlerin kararlılığı ve desteklerine her zaman için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projeler sırasında bütün paydaşlara, başta Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz, Savunma Sanayii Başkanlığımız, Sedef Tersanemiz, diğer tersanelerimiz ve diğer bütün paydaşlara içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu süreç içinde zatıalinizin desteklerinden dolayı bütün sektör adına bir kez daha zatialinize hürmet ve desteklerimi sunarken, gemilerimizin donanmamıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum." diye konuştu.

- "Dünyanın en büyük elektrikli çift pervanesine sahip"

Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan da hayallerinden bir tanesini gerçekleştirdiklerini aktararak, "Biz tersaneler bir iş aldığımızda, bir de tesliminde seviniriz. Arada hep acı, problem, zahmet vardır ama teslimde her şeye değer, her şeyi unuturuz." dedi.

TCG Anadolu'nun kendi sınıfının dünyada en iyisi olduğunu vurgulayan Kalkavan, "En büyük sanayi ürünümüz, en karmaşık, yapımı en uzun süren 8,5 milyon adam/saat, 1 milyon adam/gün ile yapılan, tek parçada ülkemizin ürettiği en değerli sanayi ürünü. 1200 kilometre kablo ile buradan Rize'ye kadar kablo döşenmiş. Bu kabloları döşerken 35 bin ekipman 70 bin uç doğru yere bağlanmak zorundaydı." ifadelerini kullandı.

Kalkavan, TCG Anadolu'nun çok akıllı bir eser olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 bin tane sensörden gelen bilgilerle komuta merkezinde o bilgilerin analiziyle nerede, nasıl, ne yapıldığını her an öğrenebilirsiniz. Bu, modern, çok maksatlı bir uçak gemisi. Helikopterin rampaya ihtiyacı yok ama bunda rampamız var. Bu geminin dümeni yok. Dünyanın en büyük elektrikli çift pervanesi, aynı zamanda dümen görevi görür ve üstün manevra kabiliyeti sağlar.

Bu gemi, testler zamanında 60 gün seyir yaptı. Bu, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi. amiral gemisi. Ülkemde savunma sanayi sizden (Cumhurbaşkanı Erdoğan) önce ve sizden sonra diye anılacaktır. Bu konuda yaptıklarınız unutulmaz. Bu gemi yüzde 100 milli gemi. Gemi inşa sanayi olarak yapamayacağımız gemi yok. Uluslararası uzmanların söylemiyle artık şampiyonlar ligindeyiz. Bu gemiyi anlatmaya ne dakikalar, ne saatler, ne günler yeter. Bu gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil."

- Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor

Verilen bilgiye göre, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı.

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede, 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.

Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan sadece 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca, gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürjet Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

- 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip

Gemi, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1.223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

Sözleşme tarihi 1 Haziran 2015 olan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde sac kesim başlangıcı 30 Nisan 2016'da yapılmıştı. İlk blok kızağın 5 Şubat 2018'de yapıldığı projenin denize inişi 4 Mayıs 2019'da, geçici kabulü 14 Aralık 2022'de, geçici teslimi ise 21 Ocak 2023'te gerçekleştirilmişti.

- 3 yeni milli fırkateynin sac kesimi yapıldı

TCG Anadolu'nun teslim töreninin ardından 3 yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Böylece Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında 3 yeni fırkateynin inşa süreci başladı.

STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef, ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak 1 adet İSTİF sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor.

Tüm sensör ve silah sistemi milli olarak geliştirilen İSTİF sınıfı fırkateynler, milli hava savunma kabiliyetleri ile donatılacak. Ek olarak baş top, helikopter yakalama sistemi ve ana tahrik sisteminin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millileştirme faaliyetleri sürdürülecek.

3 yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, TCG Anadolu'nun önünde hatıra fotoğrafı çekildi, çekimin ardından gemiyi ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.