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'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 8-9 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor", "Bolu Valiliği, Muharrem İnce'nin programını güvenlik gerekçesiyle iptal etti", "Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek 3 bin 150 lira tek seferlik geri ödemesiz devlet desteği için irtibata geçin" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 17:25, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 17:28
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'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt

Bültende, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor", "Bolu Valiliği, Muharrem İnce'nin programını güvenlik gerekçesiyle iptal etti", "Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek 3 bin 150 lira tek seferlik geri ödemesiz devlet desteği için irtibata geçin" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yerli otomobil Togg'un taşındığı tırları gösteren görüntülerde "Togg nereden geliyor? Tırlar yabancı plakalı" ifadelerinin kullanıldığı belirtilen bültende, "Görüntüler incelendiğinde, Togg otomobilleri taşıyan tırların yabancı değil, 34 plakalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Togg otomobilleri taşıyan tırların üzerindeki, 'Reysaş' yazısından da anlaşılacağı üzere araçlar Reysaş Lojistik firmasına aittir." ifadelerine yer verildi.

Bültende, Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde de tırların 34 plakalı olduğunun görüldüğüne dikkat çekildi.

Bazı sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarından paylaşılan, "Bolu Valiliği Muharrem İnce'nin programını güvenlik gerekçesiyle iptal etti" iddiasının doğru olmadığının altı çizilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Valilik logosunu kullanan kişi veya kişiler, Köroğlu Heykeli önünde yapılacak olan açıklamanın güvenlik sebebiyle iptal edildiği ve şehir dışından gelen vatandaşların il merkezine sokulmayacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlarda bulunmuştur. Bolu Valiliği böyle bir açıklama yapılmadığını duyururken, Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri resmi kurumların logosunu kullanarak dezenformasyon yayan hesapları kullanan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatmıştır."

- "Devlet desteği için irtibata geçin" iddiası asılsız

Bazı sosyal medya hesapları ve haberleşme uygulamalarından paylaşılan, "Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek 3 bin 150 lira tek seferlik geri ödemesiz devlet desteği için irtibata geçin" şeklindeki paylaşımların asılsız olduğu vurgulandı.

Resmi kurumlar tarafından yapılan ödemelerin, direkt vatandaşların kendi hesabına yattığı belirtilen bültende, "Sosyal medyada yapılan bu ve benzeri paylaşımlar dolandırıcılık amaçlıdır. Resmi kurumlarla ilgili başvurularınızı e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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