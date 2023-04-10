Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: Erdoğan'ın Esed'le görüşmesi gündem de mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının mayıs başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşündüklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, A Haber televizyonunda Murat Akgün'ün konuğu olarak gündeme dair soruları yanıtladı.

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejiminin dışişleri bakan yardımcılarının geçen hafta Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından söz konusu dört tarafın dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, aşama aşama bir yol haritasının planlandığını ve bu konuda savunma bakanları ve istihbaratlar düzeyinde daha önce görüşmeler olduğunu anımsattı.

Son olarak dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının ardından "diyalog" vurgusu yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte dörtlü düzeyde yine İran da biliyorsunuz dahil oldu, dışişleri bakanları düzeyinde de bir toplantı planlanıyor. Sayın (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov'un Ankara ziyaretinde de bunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de yine ele aldık. Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz, Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre. Moskova'da Rusya'nın ev sahipliğinde olacak." dedi.

Çavuşoğlu, bu angajmanın amacının herhangi bir sonuç doğurmayan siyasi süreci yeniden canlandırmak olduğunu belirterek Astana formatı, uluslararası inisiyatifler gibi grupların bir araya geldiğini ancak henüz sonuç alınamadığını anımsattı.

- "Terörle ortak bir mücadele yapmamız gerek"

Suriye'de kalıcı çözüm ve barışın hem Suriye hem de herkes için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bizim operasyonlarımızla bir terör koridoru oluşamadı, biz bunu engelledik. Gerek DEAŞ'a gerekse de YPG/PKK'ya karşı harekatlarımız bu koridorun oluşmasını engelledi. Ama halen hem bize yönelik tehdit oluşturan hem de Suriye'yi bölmeye çalışan YPG/PKK terör örgütü Suriye'nin özellikle kuzeydoğusunda faal. Diğer taraftan DEAŞ dağılsa da hücreler var. Terörle ortak bir mücadele yapmamız gerek. Türkiye, Suriye diğer katılacak ülkeler, İran'ın da rahatsızlıkları da var. "

Çavuşoğlu, Suriye'de YPG/PKK'ya sıcak bakmayan Kürtlerin de olduğunu, teröristlerle Kürtlerin iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirterek angajmanın amaçlarından birinin de gerek Türkiye'den gerekse komşu ülkelerden Suriyelilerin güvenli bir şekilde Suriye topraklarına döndürülmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beşşar Esed ile görüşmesinin gündemde olup olmadığı ve Esed rejiminin Türkiye'deki seçim sonuçlarını beklediğine ilişkin uluslararası medyadaki haberlere ilişkin Çavuşoğlu, "Seçim öncesi ya da sonrası rejimle, Esed'le veya onlarla bakanları ile görüşmenin bize seçimde avantajı olmaz, belki dezavantajı olur ama biz burada seçim hesabı yapmıyoruz. 11 yılı aşkın devam eden bir krizin bu yolla da diğer yöntemlerle bir çözüme ulaşmadı. Ülkenin yeniden inşası için de kalıcı barış lazım." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriye sorununun çözümüne yönelik seçeneklerin gözden geçirildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu yol haritasında önce istihbarat, savunma bakanları, dışişleri bakanları ki bunun hazırlık toplantısı yapıldı. Ve en son liderlerin bir araya gelmesiydi. Önce bir dışişleri bakanları olarak bir araya gelelim. Liderler düzeyinde bizim aslında yapacağımız toplantı tabii ki siyasi bir görüşme olsa da olası bir liderler zirvesinin hazırlığını da yapmak olacak. Ama nihayetinde tüm bu görüşmelerin amacı bu siyasi süreci canlandırmak, kalıcı istikrar barış, terörle mücadele, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınması ve Türkiye'deki ve diğer komşu ülkelerdeki, tabii bizim angajmanızda tabii Türkiye'den dönecek Suriyeli göçmenlerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri dönmesi."

(Sürecek)