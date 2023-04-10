Görev başındaki polislere esnaftan yaş pastalı ve meşaleli kutlama
Mersin'in Tarsus ilçesinde esnaf, akşam saatlerinde uygulama yapan polis memurlarına ellerindeki yaş pasta ve meşalelerle sürpriz yaparak, Polis Haftası'nı kutladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 23:38, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 23:40
Mithatpaşa ve Gazipaşa mahalleleri arasında bulunan Paşalar Sekisi'nde çay bahçesi bulunan Cihan Yalçın, polisin iş yerine yakın yerde uygulama yapacağını öğrenince Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü nedeniyle polislere bir sürpriz hazırladı. Hemen arkadaşlarını organize eden Yalçın, uygulama noktasına gelen polisleri yaş pasta ve meşalelerle karşıladı. Bir süre şaşkınlık yaşayan polisler, güzel sürprize alkışlarla teşekkür ettiler.
Cihan Yalçın, "Türk polisi bizim gözbebeğimizdir. Bu mutlu günlerinde yüzlerini güldürmek için bir anıya imza atmak istedik. Türk Polis Teşkilatımızın haftasını kutluyorum" dedi.