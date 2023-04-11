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AVM otoparkında haksız ücrete 'Dur' denildi

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 0-3 saat arası ücretsiz olması gereken otoparkta kendisinden 60 TL park ücreti talep edilince, Tüketici Hakem Heyeti ve İBB'ye başvurarak şikayetçi oldu. Hakem heyeti savunma isterken, AVM yönetimi ise savunmasını vermeden önce parayı iade edip 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacaklarını bildirdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 08:59, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 09:27
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AVM otopark ücretini iade ederek otopark girişinde bulunan ücret tarife tabelasına '0-3 Saat Ücretsiz' açıklamasını ekledi.

Ağaoğlu, "3 saatlik süre dolmadan otopark ücreti alan tüm AVM'ler hukuku çiğniyor, bizler de tüm tüketiciler olarak bilinçli davranalım, tepkimizi ortaya koyalım. Bu ücretler yüzlerce, binlerce kişiden alındığında büyük meblağlara ulaşıyor. Hakem heyetine başvuru yaptıktan sonra 2 ay geçmeden heyet savunma istedi, AVM savunmasını vermeden önce beni arayıp, paramı iade etti. 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacaklarını bildirdi" dedi.

16 yıl önce alınan bir karar

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre; AVM'lerin müşterilerine yasal olarak 0-3 saat arası ücretsiz otopark hizmeti sunması gerekiyor, bazı AVM'lerde ise bu karara uyulmadığı biliniyor.

İBB'nin konuyla ilgili kararı 16 yıl önce aldığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezleri otoparkları, 3 saat boyunca ücretsiz olacaktır diye bir karar var. Altında, 21 imza bulunan bu karara rağmen birçok AVM maalesef ücret almakta ısrar ediyor. Bu noktada tavsiyem tüketiciler ücret ödemek durumunda kalırlarsa, hiç üşenmesinler, internet üzerinden başvuru yapsınlar. E-Devlet şifrelerini kullanmak suretiyle Tüketici hakem heyetine başvurabilirler. Ayrıca, ilgili büyükşehir belediyesine şikayette bulunmak gerekiyor."

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