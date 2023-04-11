HDP'den AYM taktiği: 110 eksik isim verdiler

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) eksik liste veren HDP'de gözler bugün toplanacak AYM'ye çevrildi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçime Yeşil Sol Parti'nin çatısı altında giren HDP'nin bugün AYM'ye savunma yapması gerekiyordu. Ancak parti yetkilileri AYM'ye, açılan kapatma davasında sözlü savunma yapmayacağını bildirdi.

AYM, bugünkü toplantısında HDP'nin "Dava seçim sonuna bırakılsın" talebini bir kez daha görüşüp erteleme kararı vermez ise dosya direkt olarak raportöre gönderilecek. Raportörün raporunu hazırlamasının ardından da AYM heyeti toplanarak nihai kararı verecek. YSK'ya 110 milletvekili eksik sunan HDP'nin, AYM'nin bugünkü kararına göre milletvekili adaylarını tamamlayacağı belirtiliyor.

YEŞİM ERASLAN-