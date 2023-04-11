AK Parti'de aşiret taktiği: Çoğu aileden siyasetçi

AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu illerindeki milletvekilli adayları, bölgenin dengeleri gözetilerek hassas bir çalışma ile belirlendi. Listelerde bölgenin köklü aileleri ve kalabalık aşiretlerinin temsili sağlandı.

Diyarbakır'ın köklü ailelerinden Ensarioğlu aşiretinden üç isim aday oldu. Galip Ensarioğlu AK Parti'den, amcası Salim Ensarioğlu İyi Parti İstanbul listesinden, Salim Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu ise İyi Parti Diyarbakır listesinden aday gösterildi.

AK Parti'nin Diyarbakır listesinde ikinci sırada yer alan Diyarbakır Ulucami'nin imamı Mehmet Said Yaz da darbe girişimi ve PKK saldırıları sırasında verdiği vaazlarla biliniyor ve bölgede kamuoyu tarafından sevilen bir isim.

Yücel Kayaoğlu