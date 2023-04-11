YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimiöncesi sandık kurullarına ilişkin çarpıcı bir karar aldı. Siyasi Partiler Yasasına göre, son genel seçimde ilk 5 sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyordu. HDP'de 24 Haziran 2018'deki seçimlerde ülke genelinde en çok oyu alan üçüncü parti olmuştu. Ancak MHP, kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan HDP'nin sandık kurulundaki varlığına itiraz edince YSK yeni kararını duyurdu.

Habertürk'ün haberine göre, HDP'nin "seçime katılmama" durumunun aday listesinin teslim edilmemesi ile kesinleştiğini belirten MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, parti temsilcilerinin 14 Mayıs seçimlerinde sandık kurullarında da bulunamayacağını vurguladı.

HDP de YSK'ye sandık kurullarındaki durumlarına ilişkin görüş sordu.

YSK: GÖREV ALAMAZ

Yüksek Seçim Kurulu, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP'nin sandık kurullarında görev alamayacağına hükmetti.

24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde, AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaştığı için yurtdışı sandık kurullarında da bu partiler üye bulundurabiliyordu.

Ancak YSK'nin kararı sonrası yurtdışı sandık kurullarında HDP'nin yerine, dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.