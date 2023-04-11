HDP'ye yardım muamması... 360 milyon geri alınacak mı?

Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için YSK'nın seçim takvimini açıklamasının ardından siyasi partilerin hesaplarına hazine yardımı yatırıldı. Milletvekili seçimi yapılan yıllarda bu miktar üç kat artırılıyor. Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşim Sol Parti çatısı altında giren HDP, siyasi parti olarak seçime girmeyeceği için, aldığı Hazine yardımının ne olacağı konuşulmaya başlandı. HDP'nin bu yardımı başka bir partiye aktarması ve orada seçim işlerinde kullanması yasal olarak mümkün değil. AYM, HDP'nin kapatılmasına karar verirse, Anayasa gereğince bütün mal varlığı hazineye devredilecek.

Türkiye'deki seçimler ilişkin yorum yapan Yunanistan yerel kanalı BlueSky TV spikeri İoannis Theodoratos, çarpıcı sözler sarf etti. Altılı masa ve HDP'yi desteklediklerine yönelik açıklamalarda bulunan Theodoratos, "Seçimi muhalefet kazanırsa F-16 ya da Rafale almamıza gerek kalmayacak" dedi.