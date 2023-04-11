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AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ancak buradan seslenme şansım var' diyerek, "Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 09:59, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 11:47
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi açıklanan milletvekilleri aday listesi, partilerde farklı şekillerde tepki görmeye devam ediyor.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tomakin iletilerinde şunları söyledi:

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla..."

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