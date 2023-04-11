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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazanarak günü 5.124,25 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 18:27, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 18:27
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 68,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede iş gücü piyasalarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentilerin üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının da piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret endeksleri, perakende satış endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çekirdek makine siparişlerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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