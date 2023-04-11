Dolar günü 19,28 TL'den kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 19,28 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 18:14, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 18:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,2750
|19,2760
|19,2880
|19,2890
|Avro
|20,9590
|20,9600
|21,0480
|21,0490
|Sterlin
|23,8200
|23,9420
|23,9210
|24,0410
|İsviçre Frangı
|21,1420
|21,2510
|21,2830
|21,3900
|ANKARA
|ABD Doları
|19,2450
|19,3250
|19,2580
|19,3380
|Avro
|20,9190
|20,9990
|21,0080
|21,0880
|Sterlin
|23,7600
|23,9700
|23,8610
|24,0710