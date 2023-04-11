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CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden hakimliğe sevk edilen 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, firari 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 10:52, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 11:47
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Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan 3 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günlerinde evlerine en yakın karakola imza atmaları şeklinde adli kontrol şartı uygulayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Hakimlik, savcılığın talebi üzerine, tüm arama çalışmalarına karşın bulunamayan firari şüpheli Emre D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

- Olayın geçmişi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E. (23), gözaltındaki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

- "Sosyal medyadan yayın yapmak için ateş edildi"

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin (23) telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarıya 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.

Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu.

- Zanlıların emniyette çok sayıda suç kaydı bulundu

Soruşturma kapsamında haklarında, "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Meskun mahalde ateş etmek" ve "Ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapılan zanlılardan Arif P'nin 26, Berkan Ö'nün 13, Ferhat E'nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedilmişti.

Hakkında daha önce 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Firari şüpheli Emre D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Savcılığın ulaştığı şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti.

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