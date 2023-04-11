Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz.

Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var." ifadelerini kullandı.