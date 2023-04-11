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Tekirdağ'da ramazanda tezgahların gözdesi 'istavrit' oldu

Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan istavrit, ramazanda da tezgahları süslüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 12:30, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 12:31
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Tekirdağ'da ramazanda tezgahların gözdesi 'istavrit' oldu

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi.

Ramazanda balıkçıların ağlarına daha çok istavrit takıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkçılar daha çok istavrit ve mevsim balıklarına ağ atıyor. Bu mevsimde tutulan istavrit hem lezzetli hem de hafif olduğu için vatandaşlar onu tercih ediyor. Büyük tekne balıkçıları için 15 Nisan'da av yasağı başlayacak. Artık tezgahların taze balık yükünü küçük tekne balıkçıları çekecek. Küçük tekne balıkçıları ağ atmaya devam edecek. İnşallah vatandaşlarımız uygun fiyata balık yemeye devam edecek."

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da ramazanda en çok talep gören balığın istavrit olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların ramazanda da balık tüketmeye devam ettiğini anlatan Erol, "Tezgahlarımızın en gözde balığı istavrit. Onun yanında çinekop ve diğer mevsim balıkları da oluyor. Balık fiyatlarının uygun olması talebi de artırıyor. Tezgahımızda her zaman taze balık var. Av yasağı başlayacak, büyük gırgır teknelerine yasak olacak. Küçük tekneli balıkçılar avcılığa devam edecek." dedi.

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