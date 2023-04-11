4 kişiyi yaralayan kurdun, kuduz olduğu tespit edildi! Mahalleye giriş-çıkış yasaklandı

Dün saat 09.00 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de meydana gelen olayda evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu (52), dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Kurtla dakikalarca mücadele eden Uğurlu'nun yardım çığlıklarına köylüler koştu. Kurt, daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.



KURDU ÖLDÜRDÜLER

Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, bir mağarada kıstırdıkları kurdu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayı haber alan jandarma ekipleri de köye geldi. Kurt saldırısını hafif yaralarla atlatan İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan, Tortum Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu. Çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı Erzurum'a getirildi. Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı. Kuduz şüphesi üzerine kurdun kafası Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Kurdun yaraladığı 4 kişi ile tüm kedi ve köpekler aşılandı.



KUDUZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

4 kişiyi yaralayan kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.



