Kars'ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 13:36, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 13:37
Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Cenaze, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.