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ATA İttifakı'ndan 'Kars ve Iğdır' kararı

"(Kars ve Iğdır'da) HDP'nin milletvekili çıkartmasına yardımcı olmak istemiyoruz ve vatansever aday çıkartan ittifakı, ittifakın isminden bağımsız olarak destekleyeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 14:18, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 14:19
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ATA İttifakı'ndan 'Kars ve Iğdır' kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars ve Iğdır'da seçimlere girmeyeceklerini belirterek, "Çünkü burada HDP'nin milletvekili çıkartmasına yardımcı olmak istemiyoruz ve vatansever aday çıkartan ittifakı, ittifakın isminden bağımsız olarak destekleyeceğiz." dedi.

Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere 3 ittifakın katıldığını anımsatan Özdağ, bunları "Cumhur İttifakı", "AK Millet İttifakı" ve "Ata İttifakı" olarak adlandırdı.

Özdağ, "Balyoz, Casusluk, Ergenekon kumpasının ve İçişleri Bakanlığının bütün vali ve kaymakamlarını, bütün il ve ilçe emniyet müdürlerini FETÖ'cülerden atayan ve İçişleri Bakanlığını bir FETÖ Bakanlığına dönüştüren İdris Naim Şahin de İYİ Parti'den Ordu birinci sıradan aday. Ergenekon-Balyoz kumpasının AK Parti'li Adalet Bakanı da CHP Ankara birinci bölge adayı. Bundan dolayı çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki karşımızda AK Parti var, AK CHP var. AK İYİ Parti var." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin İstanbul 2. bölge 2. sıra adayı olan Salim Ensarioğlu'nun "Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadelerini söyleyemediğini öne süren Özdağ, borsa spekülatörü olduğu iddia edilen Mehmet Mustafa Gürban'ın da Gaziantep'ten birinci sıraya konulduğunu aktardı.

Özdağ, "Ankara CHP 1. bölge 3. sıra adayı Okan Konuralp açık bir PKK sempatizanı. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bunu CHP Genel Başkanlık Ofisi'nden bana söylediler. Bende yazısı var. CHP Genel Merkezi Genel Başkanlık katından Okan Konuralp'in bir PKK sempatizanı olduğu bilgisi bu sabah bana yazılı olarak geldi." diye konuştu.

Kars ve Iğdır'da seçimlere girmeyeceklerini, HDP'nin kazanmaması için seçimlerde vatansever adayı destekleyeceklerini kaydeden Özdağ, "Çünkü burada HDP'nin milletvekili çıkartmasına yardımcı olmak istemiyoruz ve vatansever aday çıkartan ittifakı, ittifakın isminden bağımsız olarak destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, Zafer Partisinin, listesinde bölücü ve FETÖ'cü olmayan bir ittifakta yer aldığını vurgulayarak, gözlerinden kaçan ve araya sızan bir isim olması halinde hemen ihraç edeceklerini bildirdi.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yerel bir televizyon kanalı için bir otelde röportaj vereceğini, ancak otelin çekime izin vermediğini öne süren Özdağ, "Listelerini FETÖ'ye ve PKK sempatizanlarına açan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i de eleştireceğiz. Kimse uyguladıkları ambargolarla, kuşatmalarla, psikolojik operasyonlarla Zafer Partisini, Ata İttifakı'nı yok saymasın, Türk milliyetçilerini siyasetten tasfiye etmeyi denemesin. Bunu yaptırtmayacağız." sözlerini sarf etti.

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