Bakanlar, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na Togg ile geldi

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıya yeni dönem için milletvekili adayı olan bakanlar da katıldı.

Bakanlar, programa makam aracı olarak kullanmaya başlanan Togg ile geldi.

Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.

Çavuşoğlu, Togg ile ilk kez trafiğe çıktı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gittiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Direksiyona geçerek makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Çavuşoğlu, Ankara Spor Salonu girişinde vatandaşlarla sohbet etti.

Çevredekiler, Çavuşoğlu ve Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlara, Togg'a ilişkin fikirlerini soran Çavuşoğlu, "Bu bizim bakanlığın arabası, bize mavi Gemlik göndermişler, bu da güzel renk, kırmızı da güzel" ifadelerini kullandı.