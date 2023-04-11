Öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürü hakkında suç duyurusu

İlçedeki bir ortaokulun 8. sınıf öğrencisi H.K.E. ailesine, okul müdürü O.K'nin kendisini darbettiğini söyledi.

Bunun üzerine aile, çocukları için hastaneden darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.

Okul müdürü O.K, AA muhabirine, öğrencinin iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Okulda öğrencinin koridordaki bir panoyu bulunduğu yerden çektiğini anlatan O.K, şöyle konuştu:

"Öğrencimiz duvarda asılı olan panoyu tutup çekmiş ve yerinden çıkartıp düşürmüş. Ben de gelen şikayet üzerine görüntüleri izleyerek konuyu anladım. Görüntülerde de görüldüğü gibi çocuğumuz panoyu tutup çekiyor. Bundan sonra odama çağırarak arkadaşıyla birlikte neden bunu yaptığını sordum. Kendilerinin yapmadığını söyledi. Uyarıda bulunup sınıflarına yolladım. Asla darp ve şiddet uygulamadım."

Öte yandan H.K.E'nin koridordaki panoyu çekmesi, okuldaki güvenlik kamerasına yansıdı.